Десять служебных автомобилей передали медработникам Крыма

Десять служебных автомобилей пополнили парк медицинского транспорта в больницах городов и районов Крыма. Фото: Александр Остапенко / Facebook

В Крыму медицинские работники получили 10 автомобилей а рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Транспортные средства распределили по четырем больницам региона, сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В программе приняли участие 16 медорганизаций. Автомобили пригодны для использования в сельской местности и отдаленных регионах. Программу планируют реализовать в течение пяти лет.

- В этом году мы приобретаем 111 единиц автотранспорта, поэтому эти десять единиц просто десятая часть того, что мы приобретаем, – сообщил Остапенко.

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