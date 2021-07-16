Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
16 июля 2021 13:38

Сергей Аксенов: Больше 2 тысяч крымчан получили материальную помощь после наводнения

Прием документов на выплаты все еще продолжается
Александра ТимощенкоАлександра Тимощенко
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число пострадавших от подтоплений предпринимателей составляет 1143

Число пострадавших от подтоплений предпринимателей составляет 1143

Фото: Александра Тимощенко

После наводнения в Крыму материальную помощь на сумму больше 156 миллионов рублей уже получили 2 тысячи 259 человек. Единовременная выплата пострадавшим составляет 10 тысяч, за частичную потерю имущества - 50 тысяч, а за полную потерю - 100 тысяч рублей на одного человека. Однако, уверяет глава РК Сергей Аксенов, могут быть и частные случаи, поэтому никто без помощи не останется.

- Считаю, что общий принцип должен быть таким: если при полной выплате федеральной компенсации люди не возвращаются в то положение, в котором они были до ЧС, то вопрос рассматривается индивидуально. Готов лично разбираться в каждом конкретном случае, - заявил Сергей Аксенов в своей публикации для КП-Крым в рубрике «Прямая речь». Полный текст опубликован 16 июля в ежедневном выпуске «Комсомолки».

Кроме того, число пострадавших от подтоплений предпринимателей в Крыму составляет 1143, а предварительная сумма ущерба - почти 650 миллионов рублей. В ближайшее время власти республики планируют определить конкретные меры поддержки и для этой категории граждан.

- Это может быть и освобождение от аренды государственного и муниципального имущества, и другие формы поддержки. В частности, пострадавшие в ЧС крымские предприниматели могут получить микрозайм от 150 до 500 тысяч рублей на срок до двух лет под 1% годовых, - добавил Аксенов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50