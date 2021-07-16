Сергей Аксенов: Больше 2 тысяч крымчан получили материальную помощь после наводнения

Число пострадавших от подтоплений предпринимателей составляет 1143 Фото: Александра Тимощенко

После наводнения в Крыму материальную помощь на сумму больше 156 миллионов рублей уже получили 2 тысячи 259 человек. Единовременная выплата пострадавшим составляет 10 тысяч, за частичную потерю имущества - 50 тысяч, а за полную потерю - 100 тысяч рублей на одного человека. Однако, уверяет глава РК Сергей Аксенов, могут быть и частные случаи, поэтому никто без помощи не останется.

- Считаю, что общий принцип должен быть таким: если при полной выплате федеральной компенсации люди не возвращаются в то положение, в котором они были до ЧС, то вопрос рассматривается индивидуально. Готов лично разбираться в каждом конкретном случае, - заявил Сергей Аксенов в своей публикации для КП-Крым в рубрике «Прямая речь». Полный текст опубликован 16 июля в ежедневном выпуске «Комсомолки».

Кроме того, число пострадавших от подтоплений предпринимателей в Крыму составляет 1143, а предварительная сумма ущерба - почти 650 миллионов рублей. В ближайшее время власти республики планируют определить конкретные меры поддержки и для этой категории граждан.

- Это может быть и освобождение от аренды государственного и муниципального имущества, и другие формы поддержки. В частности, пострадавшие в ЧС крымские предприниматели могут получить микрозайм от 150 до 500 тысяч рублей на срок до двух лет под 1% годовых, - добавил Аксенов.

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