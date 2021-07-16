В Севастополе камень со скалы приземлился на палатку туристов

Огромный камень полностью смял палатку отдыхающих. Фото: Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП / Вконтакте

В Севастополе на пляже Васили тяжелый камень упал со скалы, приземлившись прямо на палатку туристов. Несмотря на таблички, предупреждающие об опасности, молодая пара решила расположиться у самого подножия каменной громады.

Как пишет КИА, по счастливому стечению обстоятельств в момент происшествия внутри никого не оказалось, пострадавших нет. Пользователи соцсетей, которые поделились фото- и видеоматериалами, резко высказались в комментариях относительно такой беспечности молодых людей.

- Как маленькие дети! Сель сошел, а вы там романтику устроили. Езжайте домой, включите телек и любите друг-друга, – цитирует СМИ комментарий Юлии Козленко.

- Ночью даже иногда слышно, как камешки скатываются. Природа пожалела и решила обойтись только порчей имущества, – приводит слова Сергея Парфененко издание.

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