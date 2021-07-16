В Крыму мошенник обокрал своего товарища на 200 тысяч рублей

Злоумышленника задержали, ему грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

В полицию обратился 54-летний житель Крыма и пожаловался на приятеля, завладевшего его деньгами нечестным путем, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

В 2017 году знакомый уговорил пострадавшего вложить 220 тысяч рублей в развитие строительного бизнеса, пообещав за короткий срок значительно приумножить денежную сумму.

- Злоумышленник пообещал вернуть вложенные деньги с заработанной прибылью в размере четырех тысяч долларов США, – говорится в сообщении.

Спустя некоторое время пострадавший начал интересоваться, как у товарища идут дела с бизнесом, на что тот придумывал разные отговорки, дабы не возвращать деньги. Выяснилось, что мошеннику удалось обогатиться на вложенной сумме, но все вырученные деньги мужчина решил оставить себе.

Стражи порядка задержали 54-летнего жителя Симферополя. Нарушитель рассказал, что не собирался возвращать деньги, а просто присвоил себе все деньги, распорядившись ими по своему усмотрению. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчина может сесть в тюрьму на 5 лет. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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