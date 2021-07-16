Полиция поймала в Симферополе мужчину, обокравшего пенсионерку

Вор не стал отрицать содеянное, ему грозит тюрьма Фото: Архив "КП"

К стражам порядка в Симферополе обратилась пожилая женщина и пожаловалась, что у нее из дома пропали спрятанные деньги, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Со слов 77-летней местной жительницы, она ненадолго вышла в огород и не заперла калитку и дверь в дом. Когда она вернулась, то обнаружила раскиданные по всей комнате вещи. Деньги, которые пенсионерка прятала в диване, пропали.

Полиция оперативно вычислила преступника по горячим следам. Им оказался ранее судимый за кражу 49-летний житель крымской столицы.

- Вор рассказал, что ходил по району в поисках наживы. Заметив открытую дверь, мужчина проник в дом. После долгих поисков достал шкатулку, забрал деньги и скрылся, – говорится в сообщении.

При обыске у него нашли и изъяли оставшиеся от украденной суммы 20 тысяч рублей. Остальные деньги преступник успел потратить. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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