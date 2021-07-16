Валентин Демидов оценил, как идет благоустройство на улице Ковыльной в Симферополе

Руководитель Симферополя пообщался с жителями улицы Ковыльной. Фото: Валентин Демидов / Facebook

Власти Крыма приступили к мониторингу исполнения тех поручений, которые были даны во время рабочих поездок по региону ранее, сообщили в администрации Симферополя.

По словам главы администрации крымской столицы Валентина Демидова, на улице Ковыльной есть позитивные изменения: часть поручений уже выполнили, теперь приступят к крупным проектам, которые будут выполнять в рамках государственных и муниципальных программ. Часть работ запланированы на этот год, часть – на следующий.

На Ковыльной управляющей компании предстоит плотно заняться жилищным фондом, который, по словам Демидова, находится в неудовлетворительном состоянии.

- Требуется ремонт кровли, электропроводки, замена и ремонт лифтов. По моему поручению на место выедет директор МУП «Киевский Жилсервис», чтобы определить объемы работ и проинформировать горожан о сроках их выполнения, – предупредил градоначальник.

Он также добавил, что экономику нужно выстроить таким образом, чтобы работы велись не из-под палки, а системно, эффективно. Система коммуникаций должна быть такой, чтобы люди понимали, сколько денег собрали и на что их потратили.

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