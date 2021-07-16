Следком выясняет, почему ребенок получил травму головы на детской площадке в Симферополе

СК выясняет, кто виноват в том, что ребенок попал в больницу Фото: Архив "КП"

Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых шестилетний ребенок получил травму головы на детской площадке в Крыму, сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

В СМИ и соцсетях распространилась информация о том, что в Симферополе на улице Героев Сталинграда шестилетний ребенок получил травму головы из-за ненадлежащего состояния игровой зоны.

- Его госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу с предварительным диагнозом «перелом свода и основания черепа, – сообщила Постнова.

По ее словам, следователи сразу же начали выяснять обстоятельства, при которых пострадал несовершеннолетний. Тщательная проверка ждет лиц, которые ответственны за установку и монтаж детского комплекса, а также должностных лиц, которые принимали эту работу.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в понедельник. Ребенок находился на игровом комплексе, у которого не было ограждения, в результате чего упал с 1,5-метровой высоты.

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