Из-за ДТП на трассе «Таврида» перекрыли одну полосу

Автомобильная пробка растянулась не несколько километров. Фото: свободная энциклопедия "Википедия"

На трассе «Таврида» в Крыму в районе села Крымская Роза произошла авария, в результате чего образовалась большая пробка. Движение сейчас осуществляется только по одной полосе (в сторону Керчи), вторую перекрыли, сообщили в пресс-службе ФКУ «Упрдор «Тамань».

На месте работают сотрудники ДПС. Уточняется, что движение в сторону Симферополя происходит в штатном режиме. Но вот пробка в сторону Керчи уже растянулась на несколько километров.

- Сегодня в 14.40 на трассе А-291 «Таврида» в районе населенного пункта Крымская Роза движение временно осуществляется по одной полосе в сторону города Керчь. Причина – ДТП, – говорится в сообщении.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50