В Севастопольские отели теперь заселяют только при наличии антител

В первой половине июля для того, чтобы забронировать место в гостинице или отеле Севастополя можно было предоставить только тест ПЦР Фото: Архив "КП"

Теперь с 16 июля туристам, которые приезжают на отдых в Севастополь, запрещено селиться в отелях без подтверждения наличия антител - соответствующей справки или сертификата о вакцинации. Результаты ПЦР- тестов больше принимаются. Об этом говорится в соответствующем указе губернатора Севастополя.

Как сообщает ForPost, с сегодняшнего дня бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в гостиницах возможен только при наличии медицинского сертификата о наличии прививки от коронавируса или справки об антителах к коронавирусу, которую выдали не позже, чем за 30 дней до заселения.

В первой половине июля для того, чтобы забронировать место в гостинице или отеле Севастополя можно было предоставить только тест ПЦР, проведенного не более чем за три дня до размещения, медицинского сертификата о наличии прививки от COVID-19 или справки о наличии антител класса G (IgG) к коронавирусу, выданной не позднее чем за 30 дней до заселения.

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