Где в Симферополе и Севастополе 17 июля отключат электричество

Свет пропадает временно. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июля, несмотря на выходной день, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Дело в том, что энергетики занялись срочными ремонтными работами. Причем в столице Республики Крым «отключка» коснется лишь одной улицы.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Бородина, 14а, 18а, 18г, 20, 22, 28, 65, 67

СЕВАСТОПОЛЬ с 13:00 до 16:00 часов

ул. Сапунгорская 2,7-17(нечет),7-А,28;

СТ «Полет» уч.12 СНТ «Рубин» ТСН «Ялтинское кольцо»

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