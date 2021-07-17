Где в Симферополе и Севастополе 17 июля отключат электричество

Свет пропадает временно.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 июля, несмотря на выходной день, в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Дело в том, что энергетики занялись срочными ремонтными работами. Причем в столице Республики Крым «отключка» коснется лишь одной улицы.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Бородина, 14а, 18а, 18г, 20, 22, 28, 65, 67
СЕВАСТОПОЛЬ с 13:00 до 16:00 часов
ул. Сапунгорская 2,7-17(нечет),7-А,28;
СТ «Полет» уч.12 СНТ «Рубин» ТСН «Ялтинское кольцо»
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