Погода в Крыму на 17 июля: без осадков и тепло до +35

Летом в походы лучше всего идти с утра пораньше. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

17 июля на Крымском полуострове синоптики обещают аномальную жару. Природа матушка бросается из одно крайности в другую: то заливается дождями, то сушит солнцем. В силе штормовое предупреждение, ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 33…35°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно, норд-ост до 3-8 м/с., днем жара до +32…34°.

На Южном берегу Крыма в Ялте, если брать во внимание данные gismeteo.ru,

воздух прогреется до + 28…33°, восточный ветер разгонится до 12 м/с. Солнечно.

Город-курорт Евпатория также во власти зноя, столбик термометра покажет +31°, скорость северо-восточного ветра. 3…5 м/с. Сухо.

В Керчи днем тепло до +23…32°, норд-ост обдувает город потоками воздуха со скоростью 4…8 м/с. Без осадков.

Вода в Черном море прогрелась до +20…25°.

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