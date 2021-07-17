Антирекорд: В Крыму выявили 401 случай новой коронавирусной инфекции

В регионе действует масочный режим. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Глава Республики Крым разместил на своей странице в соцсети данные по COVID-19 за истекшие сутки.

Цифры тревожные – всего зарегистрирован 401 случай коронавируса.

- Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщает Сергей Аксенов, отмечая, что 12 случаев привезли из-за границы.

Всего за минувшие 24 часа в регионе на опасную хворь проверили 5881 мужчин и женщин.

За сутки из «красных зон» больниц выписали 242 пациентов, за все время пандемии выздоровевших - 47 042 мужчин и женщин.

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