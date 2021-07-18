Погода в Крыму на 18 июля: сухо и тепло до +36

В жару лучше всего отдыхать на пляже. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 июля на Крымском полуострове синоптики обещают аномальную жару, штормовое предупреждение, ожидается и высокая пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 34…36°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В городе-герое Севастополе малооблачно. Днем скорость северо-западного ветра достигнет 5-10 м/с. Столбик термометра дотянется до + 32…34°.

В городе счастья Ялта, если верить данные gismeteo.ru, воздух прогреется до + 27…32°, скорость юго-восточного ветра 2..7 м/с. Солнечно.

В городе-курорте Евпатории столбик термометра покажет +25-29°, скорость норд-оста до 6 м/с. Солнечно и сухо.

Керчи порадует теплом до +31°, норд-ост путешествует по улицам города обдувает город потоками воздуха со скоростью 5…9 м/с. Синоптики обещают грозу.

Вода в Черном море прогрелась до +22…26°.

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