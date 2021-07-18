Часть Симферополя и Севастополя 19 июля останется без электричества

«Отключка» продлится несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя временно отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

СОТ Петровские скалы

Каменский массив – садовые товарищества: «Бодрость»; «Ягодка-Крым»; «Садовод»; «Изыскатель»; «Водник»; «Автобусник»; «Скала»; «Полет»; «Пчелка»; «Автомобилист»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Громова 60,52;

ул. Богданова 10,27-31;

ул. Циолковского 17-19;

ул. Захарова 1,4-6;

с 8.00 до 14.00

ул. Скифская 50,43,47-49

с 7.30 до 16.30

ул. Катерная 1-5(нечет);

ул. Генерала Петрова 32-42(чет), 31,33;

ул. Гусева 50,52, 41;

ул. Демидова 42;

ул. Партизанская 18,27;

ул. Фурманова 2-1;

ул. Частника 29,33;

ул. 6 Бастионная 1-17(нечет),4-24(чет),23,29-61(нечет);

ул. Генерала Крейзера 1;

ул. Киянченко 73.

с. Терновка: ул. Новая 1-37(нечет),2-36(чет); ул. Лесная 1-23(нечет),2-22(чет); ул. Мусы Мамута 1,2-14(чет),7-15(нечет); ул. Севастопольская 1,2,3,4,5,6,7,9,12,12-А,13,16; ул. Бахчисарайская 6,8,13,18; ул. Симферопольская 64; ул. Подгорная 5-19(нечет),6-18(чет); ул. Студенческая 1-45(нечет),2-46(чет),52; ул. Авдет 1-15(нечет),6-12(чет); ул. Солнечная 17

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