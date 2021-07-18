В Симферополе аттракционы перестали работать по средам и воскресеньям

График работы детских аттракционов временно изменен Фото: Архив "КП"

Аттракционы в Детском парке и парке имени Гагарина в Симферополе теперь работают в ограниченном режиме, сообщили в МБУК Парки столицы.

Теперь по средам и воскресеньям на объектах проводится генеральная уборка с дезинфекционными мероприятиями, поэтому в эти дни они недоступны для посетителей.

Ограничительные меры приняты в связи с Указом главы РК Сергея Аксенова от 13 июля 2021 года № 161-У по профилактике коронавирусной инфекции, связанным с ростом заболеваемости в регионе. Соответствующие изменения внесены в указ о введении в республике режима повышенной готовности в связи с пандемией.

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