Благоустройство на площади имени Ленина в Симферополе успеют закончить в срок

Местные власти приняли меры, чтобы ускорить темпы работ по благоустройству в городе. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Глава Симферополя Валентин Демидов посетил площадь имени Ленина в городе, чтобы оценить темпы и качество работ на объекте. По его словам, есть положительные сдвиги.

- На сегодняшний день со стороны подрядчика замечено усиление. В установленный срок, судя по темпам работ, количеству рабочих и техники, укладываемся, – сообщил градоначальник.

Сейчас строители занимаются клумбами: установлена опалубка, выполняется армирование и бетонирование, ведутся подготовительные работы для прокладки электросетей. Гранит для облицовки и укладки будет использован уральский. Материал в полном объеме уже доставили.

Кроме того, Валентин Демидов посетил несколько дворовых территорий, где также идет благоустройство. Он отметил, что на улице Луговая подрядчик ведет монтаж водоотводного лотка. Это решит проблему подтопления домов. А на улице Бела Куна подрядчик ускорил темпы асфальтирования дорог.

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