С 25 июля перекроют движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе

Движение на трассе будет временно изменено. Фото: свободная энциклопедия "Википедия".

Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закроют с 25 июля в связи с восьмым этапом строительства трассы «Таврида», сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

- С 25 июля 2021 года по 1 мая 2023 года вводится изменение движения транспортного движения по Ялтинскому кольцу, – говорится в сообщении.

Объезд предусмотрен по дорогам-дублерам. Уточняется, что восьмой этап строительства трассы «Таврида» начинается от примыкания Президентской дороги к седьмому этапу трассы, а заканчивается на Ялтинском кольце, где вместо него будет построена многоуровневая транспортная развязка.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50