В Крыму перебои электроэнергии: местные жители спасаются от жары под кондиционерами

Жителям Крыма стоит поберечь электричество Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В последние дни на полуострове установилась аномальная для Крыма жара, местные жители активно используют кондиционеры. Повышенные нагрузки на сеть могут привести к аварийным отключениям. В ГУП РК «Крымэнерго» призывают жителей полуострова рационально использовать элекроэнергию.

- Энергетики работают круглосуточно и в кратчайшие сроки устраняют технологические нарушения. Абонентам стоит по возможности снизить использование электрических приборов в пиковые часы, – говорится в сообщении.

Уточняется, что особенно увеличилось энергопотребление в Феодосии, Евпатории, Ялте, Саках и Симферополе.

По словам главы администрации Сак Александра Овдиенко, сегодня, 18 июля, от местных жителей поступило большое количество жалоб на нестабильную работу электросетей.

- Обращаюсь к каждому жителю города с просьбой ограничить использование разных электроприборов: духовок, чайников, утюгов, ламп, сварочных агрегатов и так далее. Так мы сможем удержать ситуацию под контролем, спасем от перегорания холодильники, телевизоры и переживем эту жару, – сообщил Овдиенко.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50