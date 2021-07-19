Погода в Крыму на 19 июля: без осадков и тепло до +36

Море у берегов Севастополя прогрелось до 25°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 июля на Крымском полуострове синоптики, как и накануне, обещают «три в одном»: аномальную жару, штормовое предупреждение и высокую пожарную опасность.

- В Симферополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 34…36°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Севастополе солнечно, днем северо-западный ветер разгонится до 5-10 м/с. Столбик термометра покажет 32…34°.

Город счастья Ялта, как информирует gismeteo.ru, также во власти аномальной жары: воздух прогреется до + 27…32°, скорость юго-восточного ветра до 7 м/с. Солнечно. Синоптики обещают грозу.

Евпатория, как и весь полуостров, проходит испытание зноем: температура воздуха +25…30°, скорость северо-западного ветра 2…5 м/с. Солнечно.

В Керчи +27…+32°, скорость северного ветра 4…9 м/с. Малооблачно.

Вода в Черном море прогрелась до +22…26°.

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