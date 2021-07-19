В Симферополе загорелся гараж на улице Тарабукина

Пламя удалось потушить, пострадавших нет. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

В Симферополе вчера, 18 июля, произошел пожар на улице Тарабукина. Загорелся двухэтажный гараж, огонь с которого перекинулся на рядом стоящее здание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Сообщение о пожаре поступило в 20.25 вечера. На место сразу отправились спасатели. Пламя охватило 220 квадратных метров, его удалось потушить к 23.41. Уточняется, что пострадавших нет.

- Всего для ликвидации пожара привлечены силы и средства от РСЧС: 60 человек и 20 единиц техники, из них от МЧС России: 41 человек и 13 единиц техники, – говорится в сообщении.

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