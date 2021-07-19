В санаториях Крыма планируют организовать программу постковидной реабилитации

Крым – курорт с богатой историей и хорошим оздоровительным климатом Фото: Архив "КП"

Власти Крыма планируют восстановить санатории региона и разработать специальные программы для реабилитации пациентов с поражением легких после COVID-19, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

По его словам, полуостров из-за своих климатических особенностей всегда считался первым противотуберкулезным курортом. Это подходящее место для восстановления после перенесенной болезни.

- Было бы преступлением не использовать возможности Крыма как именно легочного курорта для реабилитации постковидных больных со всей страны, – сказал советник главы Крыма.

Сейчас рассматриваются вопросы использования опыта специалистов, которые еще остались, чтобы начать реабилитацию в крымских санаториях.

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