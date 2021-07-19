Ликвидирован пожар на мусорном полигоне возле Евпатории

Власти продолжают следить за ситуацией на полигоне. Фото: Роман Тихончук / Facebook

Возгорание на мусорном полигоне МУП «Экоград» рядом с Евпаторией ликвидировано, сообщил глава местной администрации Роман Тихончук.

Пожар произошел 16 июля, его предварительная причина – поджог. Власти города продолжают следить за ситуацией, так как на полуострове установилось аномальная для региона жара – это может спровоцировать новое возгорание.

- Сегодня удалось загасить все очаги пламени и тления на городском полигоне. Несколько дней десятки человек трудились в сложных условиях, устраняли последствия пожара, – сообщил Тихончук.

В ликвидации возгорания существенную помощь сотрудникам МЧС оказали местные жители, которые предоставили свою технику, а также помогли своими силами. Благодаря этому решить проблему удалось раньше, чем предполагалось.

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