В Севастополе проходит репетиция морского парада ко Дню ВМФ

Десантный корабль «Цезарь Куников». Фото: свободная энциклопедия «Википедия».

Силы Черноморского флота сегодня проводят первую репетицию морского парада, который состоится в День ВМФ, сообщили в отделе информобеспечения ЧФ.

Военные отрабатывают слаженность действий, хронометраж прохождения кораблей, полета авиации и так далее.

- Мероприятие пройдет без демонстрации боевых возможностей самолетов и кораблей, а также без выполнения ракетных и артиллерийских стрельб, – говорится в сообщении.

Программа сокращена из-за угрозы распространения коронавируса. Отменены все массовые мероприятия, концерт, также не будет праздничного фейерверка. Вторая тренировка состоится 21 июля, а генеральная репетиция намечена на 23 июля.

Напомним, что День ВМФ празднуется 25 июля. Торжественное мероприятие начнется с торжественного подъема государственного и военно-морского флагов, флагов расцвечивания на кораблях и судах ЧФ.

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