Полиция задержала двух крымчан за кражу банковских карт

Нарушителям грозит тюремный срок Фото: Архив "КП"

Стражи порядка задержали двух жителей Крыма за присвоение чужих банковских карт, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, передает КИА.

В полицию с сообщением о краже обратились 29-летний и 49-летний жители Симферополя. Выяснилось, что одну из утерянных карт нашла жительница Джанкойского района, которая потратила почти 19 тысяч рублей на продукты и бытовую химию. Вторая карта попала в руки 17-летнему парню, который решил купить себе новую одежду и перекусить в ресторане быстрого питания. Молодой человек ограничился более скромным бюджетом – 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до 6 лет тюрьмы.

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