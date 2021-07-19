Глава Ялты предложила организовать еще один субботник для уборки города после ЧС

На некоторых улицах Ялты до сих пор не устранены разрушительные последствия стихии. Фото: Янина Павленко / Facebook

Глава администрации Ялты Янина Павленко предложила местным жителям провести 24 июля субботник во дворах.

По ее словам, несмотря на активную работу коммунальных служб, в некоторых районах города до сих пор наблюдаются последствия разрушительной стихии. До той чистоты, в которой должна находится курортная столица Крыма, еще далеко.

- Друзья, обращаюсь к вам с просьбой: давайте в эту субботу организуем субботник, чтобы убрать и почистить свои дворы, потому что за нас это никто не сделает, – сказала Павленко.

Напомним, что в июле на Ялту обрушились сильные ливни, которые спровоцировали сильное наводнение. Многие дома оказались подтоплены, сотни оползней сошли на город.

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