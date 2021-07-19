Эпидемиологическая ситуация на Крымском полуострове ухудшается Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Крыму сформированы 15 дополнительных бригад скорой помощи. Учитывая, что уровень заболеваемости COVID-19 в регионе растет, на медиков ложится дополнительная ответственность. Неотложка совершает до 200 выездов за сутки, сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, ранее вызовов по ковиду было значительно меньше – около 50 в день.

- Количество госпитализаций тоже растет – до 150-200 в сутки. Это запредельная нагрузка, – сообщил Лясковский.

Кроме того, ситуацию усложняет измененная маршрутизация пациентов, связанная с переводом некоторых учреждений в ковидные госпиталя.

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