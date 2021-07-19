Ковидные госпитали Крыма заполнены на 90%

Эпидемиологическая обстановка на Крымском полуострове ухудшается. Возможно, потребуются новые койки для больных коронавирусом Фото: Архив "КП"

Свободных коек в ковидных госпиталях Крыма осталось всего 10%, сообщил РК Антон Лясковский. Если возникнет необходимость, в регионе развернут дополнительные коечные места для пациентов.

Сейчас общий коечный фонд на полуострове составляет 14 тысяч мест, а для пациентов с коронавирусной инфекцией выделено 3 286 коек.

- Сейчас нагрузка до 400 человек в сутки, прежде всего нагрузка на амбулаторию и на стационар. По состоянию на сегодняшнее утро, загрузка у нас около 3000, к сожалению, коек свободных около 10%, – сообщил Лясковский.

Он также добавил, что без необходимости пока дополнительные места открывать не станут.

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