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Здоровье19 июля 2021 15:32

План по вакцинации в Крыму выполнен на 40% – Минздрав

К 1 сентября должны сделать прививку 909 тысяч человек
Елизавета КВАЧКОВА
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Ежедневно в Крыму делают прививку от ковида от 3 до 7 тысяч человек

Ежедневно в Крыму делают прививку от ковида от 3 до 7 тысяч человек

Фото: Виталий ПАРУБОВ

План по вакцинации от COVID-19 в Крыму выполнен более чем на 40%.

Как пишет Крымская газета, на этой неделе в регионе количество вакцинированных от коронавируса достигнет 400 тысяч человек.

- По количеству привитых первым компонентом – это порядка 380 тысяч, но это цифры за выходные, – цитирует издание заместителя министра здравоохранения республики Антона Лясковского.

Он уточнил, что прививать ежедневно получается от 3 до 7 тысяч человек первой дозой вакцины. По планам, уже к 1 сентября эту процедуру должны пройти 909 тысяч человек – 60% жителей РК.

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