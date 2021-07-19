В аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали двое детей

Авария произошла в вечернее время суток. Фото: Пресс-служба УМВД по городу Севастополю.

В результате аварии на трассе Ялта-Севастополь пострадали двое детей, потребовалась госпитализация, сообщили в пресс-службе УМВД по Севастополю.

ЧП произошло вчера, 18 июля. За рулем автомобиля Mazda находился 41-летний мужчина, который выехал на встречку и столкнулся с водителем за рулем Nissan.

- В автомобиле Nissan находились двое детей 7 и 13 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия дети были доставлены в городскую больницу. Ребенок семи лет в момент дорожно-транспортного происшествия находился в детском удерживающем устройстве, тринадцати лет – пристегнут ремнем безопасности, – говорится в сообщении.

Сейчас детали аварии уточняются. Состояние опьянения водителей не установлено. Возможно, водитель за рулем Mazda просто не справился с управлением.

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