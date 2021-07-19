Строительство Крымского моста открыло путь пиленгасу к водам Севастополя

Пиленгас практически не встречался в водах рядом с Севастополем с 2008 года Фото: Архив "КП"

В результате строительства Крымского моста в акваторию Севастополя вернулся пиленгас. В Керченском проливе было много сетей, которые не давали попасть рыбе в Черное море.

- Пиленгас в Севастополе пропал, с 2008 года его практически не было. С тех пор как построили Крымский мост, там убрали кучу сетей, и у нас начал восстанавливаться пиленгас. В прошлом году морские охотники видели крупных, в этом году встречаются уже даже по 5-7 килограмм, – цитирует ForPost подводного охотника Сергея Босова.

Видовое разнообразие и численность популяций рыб в Черном море до сих пор постепенно восстанавливается после ущерба, который был нанесен траловым ловом в 70-90 годы прошлого века.

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