Из открытого окна машины в Севастополе вор вытащил 80 тысяч рубелей

Задержанного ранее уже уличали в воровстве Фото: Архив "КП"

В Севастополе к стражам порядка обратился 42-летний местный житель. Он рассказал, что у него из машины пропали 80 тысяч рублей, сумка с документами и банковская карта, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Севастополю.

По словам пострадавшего, днем он заехал домой и ненадолго оставил машину на улице с открытым окном. Но когда вернулся, то обнаружил, что из автомобиля пропали важные бумаги и крупная сумма денег.

Стражи порядка задержали 39-летенего жителя Севастополя. Все украденное полицейские изъяли и передали законному владельцу. Уточняется, что нарушителя ранее судили за воровство.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник может сесть в тюрьму на 5 лет.

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