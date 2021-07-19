В Крыму зафиксирован резкий всплеск киберпреступлений

Вопрос кибербезопасности является актуальным для Крыма Фото: Архив "КП"

Резкий рост преступлений в сфере IT наблюдается в Крыму, сообщили в пресс-службе местного МВД.

За истекшие сутки в регионе полиция приняла от пострадавших 16 заявлений о правонарушениях, совершенных через сеть Интернет. Общий ущерб заявителей оценен более, чем в 720 тысяч рублей.

- Чаще всего злоумышленники выведывают у крымчан персональные данные и пароли из SMS и используют эти сведения для списания денег со счета или оплаты товаров в интернет-магазинах, – говорится в сообщении.

Не менее распространенным видом преступлений на полуострове стало использование чужой банковской карты при оплате товаров и услуг.

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