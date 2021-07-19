Министр топлива и энергетики Крыма уволился по собственному желанию

Фото: Евгений Рукавишников / ВК

С поста министра топлива и энергетики Республики Крым ушел Евгений Рукавишников, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

- Министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений Александрович Рукавишников принял решение об увольнении по собственному желанию. Он покинет свой пост после выхода из отпуска, - отметил Аксенов.

Напомним, в этот же день министр экологии и природных ресурсов Крыма – главный государственный инспектор Республики Крым Геннадий Павлович Нараев также написал заявление об увольнении.

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