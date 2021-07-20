В Крыму ищут кандидатов на роль Александра Невского

Фото: кадр фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский»

Вот-вот в нашем южном крае, так любимом киношниками, начнется работа над еще одним фильмом.

Фото: скрин страницы паблика Набор на съемки фильмов в Крыму и Севастополе/VK

- Кастинг! Съемки в Крыму. Фильм «Александр Невский», по заказу Минкульта для 1-го канала, - такое объявление появилось в соцсети.

На сегодняшний день ищут актеров, которые смогут гармонично войти в образ сына предводителя Золотой Орды Батыя b Александра Невского. Нужны и исполнительницы женский ролей.

Крымчане - счастливчики! У них есть отличная возможность попробовать свои силы в кинематографе и стать актером. А там и до известности рукой подать, проснуться в одно прекрасное утро знаменитостью и стать настоящей кинозвездой!

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