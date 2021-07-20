В Крыму 402 новых случая коронавируса

Статистика заболеваемости стабилизировалась Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждено 402 новых случая коронавируса. В том числе 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям,1 случай завозной из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 220 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 212 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 293 пациента. Умерли 9.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 1478 проб на COVID-19.

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