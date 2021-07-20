Жители Симферополя обратились за помощью к депутату ГД

Михаил Шеремет на встрече с гражданами. Фото: Facebook

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет встретился с жителями симферопольской улицы Ковыльная. Граждане высказали народному избраннику свои главные замечания, среди которых спил аварийных деревьев и улучшение дорожной ситуации в районе.

- К сожалению, в наших МКД проблем жилищно-бытового характера еще достаточно много, но они все равно постепенно разрешаются, - отметил Шеремет.

Так, одним из наболевших вопросов стал спил аварийных деревьев около домов 36, 38, 44, 54, 68, 70, 74, 76 на улице Ковыльная. В управляющие компании МУП «Киевский Жилсервис» и ООО ДУК «Территория-Крым» переданы на исполнение соответствующие документы.

В целях улучшения ситуации в сфере дорожного движения по ул. Ковыльной администрацией Симферополя совместно с ГИБДД разработана схема ограничения проезда грузового транспорта от дома № 1 до дома № 57. По результатам работы установлены дорожные знаки «Движение грузовых автомобилей запрещено». Со стороны ГИБДД ведется контроль.

Кроме того, во избежание аварийной ситуации существует необходимость убрать электрические провода от проходящей рядом газовой трубы в районе дома N 68 (2-й подъезд) по ул. Ковыльной. Для разрешения данного вопроса направлены запросы в ГУП РК «Крымэнерго» и ГУП РК «Крымгазсети».

Также до 25 июля будет проведен ямочный ремонт по ул. Ковыльной от конечной остановки «Загородный» до гаражно-строительного кооператива.