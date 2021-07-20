Авиасообщение между Калугой и Крымом стало круглогодичным

Билеты в продаже вплоть до 23 марта Фото: Анна КИРИЕНКО

Между Калугой и Симферополем открыто круглогодичное авиасообщение. Продажа на прямые рейсы открыта вплоть до 23 марта 2022 года, сообщили в пресс-службе аэропорта Калуги.

- Таким образом, впервые в истории калужского аэропорта прямое авиасообщение с Крымом будет круглогодичным, - отметили в аэропорту.

В период летней навигации полеты будут по вторникам и субботам, в зимнюю - по средам и воскресеньям. Стоимость перелета начинается от 2280 рублей в одну сторону.

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