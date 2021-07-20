В Евпатории среди ночи задержали нетрезвого дебошира

Почему бар работал после 23.00 остается не выясненным Фото: Архив "КП"

В Евпатории сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого посетителя одного из баров. Он угрожал физической расправой женщине-бармену.

- Наряд вневедомственной охраны войск Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования, получил информацию от дежурного пульта централизованного наблюдения о том, что в одном из заведений общественного питания сработала кнопка тревожной сигнализации, - сообщили в пресс-службе Росгвардии. - На месте инцидента росгвардейцы установили, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, инициировал конфликт с женщиной-барменом, осыпал ее нецензурной бранью и угрожал физической расправой.

Патруль задержал 34-летнего дебошира, который, как выяснилось, неоднократно попадал в поле зрение правоохранителей.

Отметим, что в Крыму после 23.00 заведения общепита работают только на вынос.

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