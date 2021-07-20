На Крым надвигаются грозовые ливни

Штормовое предупреждение объявлено на 21-22 июля Фото: Анна КИРИЕНКО

На Крым надвигается грозовой фронт с градом и усилением северо-западного ветра до 20-25 м/с. МЧС выдало штормовое предупреждение о возможных подтоплениях территорий и гибели посевов на полях.

По данным Крымского гидрометцентра, 21 и 22 июля на полуострове ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Температура воздуха ночью опустится до 15-20 градусов, днем до 24-29 тепла.

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