Неисправность самосвала или плохое самочувствие водителя: Следствие назвало рабочие версии смертельной аварии под Севастополем

Причину ДТП еще предстоит выяснить. Фото: СК по РК и Севастополю

Следствие назвало рабочие версии смертельной аварии под Севастополем, в результате которой погибли 5 человек. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следкома по Крыму и Севастополю.

- В настоящее время следствие рассматривает ряд версий трагедии, среди которых неисправность грузового самосвала, состояние здоровья его водителя, нарушение им правил дорожного движения, - уточнили в СК.

В фирме, где числился самосвал, изъята документация на транспорт и водителя. Идет опрос свидетелей, изучается видео с регистраторов попутных автомобилей. Пострадавшие в результате автокатастрофы пассажиры автомобиля «Hyunday Santa Fe» - две женщины, мужчина и мальчик в возрасте 12 лет - находится в больницах Севастополя. Водитель автомобиля от госпитализации отказался.

Авария произошла около 18.00 на трассе Ялта — Севастополь. 39-летинй водитель самосвала «Mercedes-Benz Actros 334» возле поворота на Морозовку потерял управление и столкнулся с автомобилями «Mercedes-Benz Sprinter», «Daewoo Nexia», «Renault Koleos», «Hyunday Santa Fe», «Nissan Juke». Погибли водитель большегруза и семья, передвигавшаяся в автомобиле «Renault Koleos» - 46-летний мужчина, его 48-летняя супруга, их 19-летняя дочь и 15-летний сын.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле руководства главка СК.

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