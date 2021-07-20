Мошенники за три дня выманили из кошельков крымчан 1,3 миллиона рублей

Электронным средствам коммуникации граждане доверяют больше, чем общению вживую Фото: Архив "КП"

В течение трех последних суток в Крыму зарегистрировано 15 фактов дистанционных мошенничеств. Добычей злоумышленников стали 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

- Злоумышленники применяли для обмана распространенные схемы: звонок якобы из службы безопасности банка, использование соцсетей и мессенджеров, а также электронных досок объявлени, - уточнили в полиции. - Во всех случаях мошенники стремились узнать персональные данные граждан, позволяющие получить доступ к банковскому счету, либо получали от потерпевших электронный платеж авансом за приобретаемый товар.

В числе обратившихся в полицию оказался гражданин, оплативший бронь в несуществующем гостевом доме. Чаще всего под мошеннические действия попадали жители Симферополя, Ялты, Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферопольского и Черноморского районов.

В МВД напомнили, что сотрудники банка никогда не просят у клиента данные карты и не будут призывать его проследовать к банкомату или терминалу для разблокировки карты. Тем более, никому и ни при каких обстоятельствах не стоит называть трехзначный код на обратной стороне карты.

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