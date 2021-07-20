Где в Симферополе и Севастополе 21 июля отключат свет

«Отключка» продлится несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ временно отключат электричество.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», « Уют», «Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Серафимовича 28-30(чет);
ул. Буряка 10-12(чет);
ул. Гвардейская 4-6Чет),5-А,3-7(нечет);
ул. Димитрова 3;
ул. Громова 22-а,22-40(чет),11-21(нечет);
ул. Лодочная 4-14(чет),3-5(нечет);
ул. Михайловская 6,1;
ул. Пьянзина 18-22(чет),26-50(чет),13-А,13-29(нечет);
про. Средний 4,3,5,15;
пер. Водосточный 2-4(чет),1-а,1;
ул. Мачтовая 4
с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)
с 7.30 до 16.30
с. Терновка: ул. Новая 1-37(нечет),2-36(чет); ул. Лесная 1-23(нечет),2-22(чет); ул. Мусы Мамута 1,2-14(чет),7-15(нечет); ул. Севастопольская 1,2,3,4,5,6,7,9,12,12-А,13,16; ул. Бахчисарайская 6,8,13,18; ул. Симферопольская 64; ул. Подгорная 5-19(нечет),6-18(чет); ул. Студенческая 1-45(нечет),2-46(чет),52; ул. Авдет 1-15(нечет),6-12(чет); ул. Солнечная 17
с 11.00 до 16.30
ул. Генерала Петрова 1;
ул. Одесская 11-17(нечет),19-25(нечет);
ул. Патриса Лумумбы 3,5;
ул. Большая Морская 2-26(чет)
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