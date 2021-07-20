Где в Симферополе и Севастополе 21 июля отключат свет

«Отключка» продлится несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июля в некоторых районах Симферополя и Севастополя из-за ремонтных работ временно отключат электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

Каменский массив – садовые товарищества: «Ремонтник», «Трикотажник», « Уют», «Восход», «Лаванда», «Здоровье», «Вымпел»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Серафимовича 28-30(чет);

ул. Буряка 10-12(чет);

ул. Гвардейская 4-6Чет),5-А,3-7(нечет);

ул. Димитрова 3;

ул. Громова 22-а,22-40(чет),11-21(нечет);

ул. Лодочная 4-14(чет),3-5(нечет);

ул. Михайловская 6,1;

ул. Пьянзина 18-22(чет),26-50(чет),13-А,13-29(нечет);

про. Средний 4,3,5,15;

пер. Водосточный 2-4(чет),1-а,1;

ул. Мачтовая 4

с. Широкое: пер. Яблоневый 6,5-7(нечет); пер. Калиновый 2-12(чет),16,1-5(нечет); пер. Ракитовый 2-4(чет),1-3(нечет); ул. Булгакова 2-46(чет),54,58,21-31(нечет)

с 7.30 до 16.30

с. Терновка: ул. Новая 1-37(нечет),2-36(чет); ул. Лесная 1-23(нечет),2-22(чет); ул. Мусы Мамута 1,2-14(чет),7-15(нечет); ул. Севастопольская 1,2,3,4,5,6,7,9,12,12-А,13,16; ул. Бахчисарайская 6,8,13,18; ул. Симферопольская 64; ул. Подгорная 5-19(нечет),6-18(чет); ул. Студенческая 1-45(нечет),2-46(чет),52; ул. Авдет 1-15(нечет),6-12(чет); ул. Солнечная 17

с 11.00 до 16.30

ул. Генерала Петрова 1;

ул. Одесская 11-17(нечет),19-25(нечет);

ул. Патриса Лумумбы 3,5;

ул. Большая Морская 2-26(чет)

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