Погода в Крыму на 21 июля: дождь, гроза и тепло до +32

Зной лучше всего переносится у воды. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 июля на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение.

Синоптики снова сулят очень сильные, грозы, крупный град и мощный северо-западный ветер до 25 м/с. Одно огорчает, что метеоролог конкретных геолокаций, где покажет свой дурной нрав природа, не называют. Ожидается также чрезвычайная пожарная опасность. I’ll be back - сплошь и к ряду!

- В Симферополе переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный до 15 м/с. Днем тепло + 30…32°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Севастополь во власти переменной облачности, днем кратковременный дождь, гроза. Скорость западного ветра до 15-17 м/с. Столбик термометра днем покажет 27…29°.

В Ялте, как информирует gismeteo.ru, днем воздух прогреется до + 24…32°. Западный ветер до 12 м/с. Гроза.

В Евпатории станет чуть прохладнее +25…28°, скорость западного ветра 6…1 м/с.

Керчь одарит теплом +25…+30°. Западный ветер разгонится до 11 м/с. Гроза.

Вода в Черном море прогрелась до +25…28°.

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