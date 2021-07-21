В Крыму продолжают ликвидировать очаги произрастания амброзии

Амброзия является одним из самых вредоносных сорняков и опаснейших аллергенов в растительном мире. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Каждый год из крымского бюджета выделяют огромные деньги на борьбу с коварным растением – амброзий. В этом году в Симферополе работа будет продолжаться до 30 октября.

К настоящему моменту сотрудники подрядной организации химическим способом обработали 37 участков территории крымской столицы общей площадью 440 тысяч квадратных метров. Сейчас переходят ко второму этапу – механическому. Ежедневно трудятся несколько бригад по 2-4 человека.

- В этом году было выделено шесть миллионов рублей на борьбу с амброзией, но подрядчик «упал» на миллион четыреста. Четыре миллиона шестьсот тысяч сэкономили, – цитирует начальника управления благоустройства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Ивана Лисечко Крымская газета.

Как правило, аллергическая реакция на растение наблюдается у людей в возрасте от 20 до 40 лет. Особую опасность оно представляет для детей до 5 лет. По словам Лисечко, к 1 августа растение начнет цвести, поэтому будет много жалобных звонков от местных жителей.

Обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу Симферополя можно по городскому номеру: 60-49-09 или мобильному: +7 (978) 944-39-59; +7 (918) 030-01-12

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