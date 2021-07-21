Как преобразились парки и скверы Симферополя за несколько лет

Общественные территории Симферополя за последние несколько лет стали ухоженнее. Фото: «Крым 24»

За последние несколько лет парки и скверы Симферополя заметно преобразились. У горожан чаще возникает желание посетить благоустроенные территории.

Сквер имени Григория Потемкина

Сквер имени Григория Потемкина. Фото: «Крым 24»

Этот сквер находится недалеко от библиотеки имени Франко. Несколько лет назад на его месте была обычная прогулочная зона. Сейчас там есть беседки и скамейки, где можно отдохнуть от городской суеты. Вечером тут особая атмосфера – с наступлением сумерек включают красивые гирлянды.

Парк в поселке ГРЭС

Парк в поселке ГРЭС. Фото: «Крым 24»

Недавно в парке, который находится в поселке ГРЭС, не было зон отдыха, спортивных и игровых площадок. Сегодня там также оборудовали футбольные и баскетбольные поля.

- Очень рады тому, что наш парк так облагородили. Каждый день прихожу гулять сюда со своими внуками, потому что тут чисто, тихо и есть где детям поиграть, – цитирует «Крым 24» местную жительницу Оксану.

Сквер героев социалистического труда

Сквер героев социалистического труда. Фото: «Крым 24»

Территория сквера расположена на набережной Салгира в центе Симферополя. Каждый день здесь можно увидеть людей, которые приходят сюда отдохнуть, почитать книгу или поиграть со своими детьми на игровой площадке.

- Очень люблю приходить в этот сквер и читать. Несмотря на то, что это центр города, здесь всегда очень тихо и умиротворенно, – приводит слова местной жительницы Галины издание.

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