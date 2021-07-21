В Крыму 404 новых случая коронавируса

Заболеваемость коронавирусом стабильно высокая Фото: Архив "КП"

В Крыму за сутки подтверждено 404 новых случая коронавируса. В том числе 310 выявлены при обращении за медицинской помощью, 92 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозныхй из-за рубежа, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Госпитализированы 197 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 215 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 165 пациента. Умерли 8.

Лаборатории за сутки выполнили исследования 4637 проб на COVID-19.

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