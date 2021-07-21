Некоторые улицы Симферополя 21 июля останутся без света

На Крымском полуострове приводят в порядок электросети Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Часть Симферополя и Симферопольского района останутся без света сегодня, 21 июля. Проводится плановый ремонт, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

В крымской столице света не будет по таким адресам: Каменский массив: СТ Ремонтник, СТ Трикотажник, СТ Уют, СТ Восход, СТ Лаванда, СТ Здоровье, СТ Вымпел.

В Симферопольском районе света не будет по следующим адресам: Село Укромное: ФЛП Занкевич. Село Николаевка: улица Зеленая, улица Ленина улица Колхозная. Село Верхнекурганное: улица Заречная, улица Юбилейная, улица Лесная, улица Виноградная, улица Набережная, улица Долинная, улица Подгорная. Село Нижнекурганное: улица Шоссейная, улица Раздольная. Село Строгоновка: улица Тюзлюк, улица Кестане, улица Кутлук, улица Куванчлы, улица Гаспры, улица Уркуста, улица Азатлык, улица Сары-су, улица Генчлик, переулок Шума, переулок Гаспра, переулок Байдар.

Уточняется, что отключения будут производиться с 08.00 до 17.00.

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