Ночью в Феодосии горела квартира в пятиэтажке на Старшинова

Причина возгорания пока неизвестна. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК.

Сегодня ночью в пятиэтажном доме в Феодосии загорелась квартира на втором этаже. Инцидент произошел на улице Старшинова, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

Сообщение в Центр управления в кризисных ситуациях о ЧП поступило в 02.56. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из опасной зоны 16 человек. Двое пострадали.

- Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой спасен один человек, из опасной зоны эвакуированы 16 человек. Всего в результате происшествия пострадали два человека, погибших нет, – говорится в сообщении.

Огонь удалось потушить в 03.29. Причину пожара выясняют эксперты.

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