В Крыму новый антирекорд по коронавирусу

Проверка масочного режима в транспорте проводится регулярно Фото: Михаил ПАТЛИС

В Крыму новый антирекорд по коронавирусной инфекции - 2767 случаев за неделю. Об этом на штабе по предупреждению распространения коронавируса сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

- К сожалению, динамика негативная, - отметил он. - За неделю у нас опять антирекорд - 2767 случаев коронавирусной инфекции, 1489 пневмоний. 54 человека ушли из жизни раньше времени.

По словам главы, он ежедневно получает видеоотчеты о проверках соблюдения масочного режима в общественном транспорте и ограниченной работы общепита. Ситуация в целом меняется, но не кардинально.

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