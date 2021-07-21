Две легковушки сгорели этой ночью под Симферополем

Автотранспорт сильно пострадал от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК

Два легковых автомобиля этой ночью горели в селе Заречное Симферопольского района. Уточняется, что погибших или пострадавших нет, сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Согласно информации ведомства, пожар произошел на территории частного двора.

- Как выяснили прибывшие на место спасатели, горели два легковых авто Skoda Octavia и Opel Corsa. Огонь был ликвидирован в течение получаса, его площадь составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет, – говорится в сообщении.

За последние 24 часа на территории Крымского полуострова пожарные ликвидировали 11 очагов возгорания, из них 6 в жилом секторе.

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